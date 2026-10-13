Bayburt Valisi Eldivan, eğitim yatırımları için müfettişlerle toplandı

Bayburt Valisi Eldivan, eğitim yatırımları için müfettişlerle toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, eğitim yatırımları ve devam eden çalışmaları değerlendirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki toplantıya katıldı. Eldivan, denetim kapsamında kentte bulunan milli eğitim müfettişleriyle bir araya geldi; görüşmede çalışmalar değerlendirildi.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, ildeki eğitim yatırımları ve devam eden çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katıldı. Eldivan, denetim programları kapsamında Bayburt'ta bulunan milli eğitim müfettişleriyle de bir araya geldi.
Vali Eldivan, Milli Eğitim Müfettişleri Aytekin Yılmaz, Ekrem Karakaya, Özcan Kol ve Mehmet Güngör'e iadeiziyarette bulundu. Ziyarette, kentteki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yürütülen denetim çalışmaları değerlendirildi, eğitim yatırımları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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