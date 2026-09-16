BEUN, yeni öğrencilerini Zonguldak ve ilçelerindeki terminallerde karşıladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), 2026-2027 Akademik Yılı'nda üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerini Zonguldak Merkez başta olmak üzere Karadeniz Ereğli, Çaycuma, Devrek ve Alaplı'daki otobüs terminallerinde karşıladı.

İl ve ilçelerdeki terminallerde kurulan danışma noktalarında görev yapan BEUN akademik ve idari personeli, kente gelen öğrencilere rehberlik etti. Öğrencilere kampüs yaşamı, şehir içi ulaşım ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı yurtlar hakkında bilgi verildi.

Gerçekleştirilen çalışmayla öğrencilerin Zonguldak'a ve üniversite hayatına uyum süreçlerinin kolaylaştırılması hedeflendi.

"İlk adımlarından itibaren yanlarındayız"

Karşılama organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, üniversiteye katılan öğrencilerin kendileri için önemli bir emanet olduğunu belirtti.

Ulusoy, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine katılan her bir evladımız, bizlere değerli ailelerinin emanetidir. Gençlerimizin akademinin ışığında geleceğe hazırlanırken, şehre adım attıkları ilk andan itibaren kurumsal desteğimizi yanlarında hissetmelerini son derece kıymetli buluyoruz" dedi.

Zonguldak merkez ve ilçelerdeki terminallerde öğrencileri karşıladıklarını ifade eden Ulusoy, gençlere kampüsler, KYK yurtları ve şehir hakkında bilgilendirmede bulunduklarını söyledi.

"Öğrenci odaklı üniversite anlayışımızı sürdüreceğiz"

BEUN'un öğrenci odaklı bir üniversite anlayışıyla hareket ettiğini belirten Ulusoy, "Öğrencilerimizi sadece meslek hayatına hazırlamayacağız. Aynı zamanda hayatın her alanında gençlerimizin yanında olmaya; sosyal, kültürel ve sportif alanlarda desteklemeye, onları Türkiye Yüzyılı'na katkı sunacak güçlü bireyler olarak yetiştirmeye gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ulusoy, organizasyona katkı sağlayan üniversite personeli, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile il ve ilçe belediyelerine teşekkür ederek, BEUN ailesine katılan öğrencilere yeni akademik hayatlarında başarı diledi.