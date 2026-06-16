Beylikova Mezunları Pilav Günü\'nde Bir Araya Geldi

Eskişehir'de Beylikova Avdan Okulu Mezunları, 'Pilav Günü'nde bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiler.

Beylikova ve Köyleri Sosyal Kültür Dayanışma Derneği (BEY-DER), birlik ve beraberliği pekiştiren anlamlı bir etkinliğe imza attı. Geleneksel olarak düzenlenen 'Beylikova Avdan Okulu Pilav Günü' etkinliği, çok sayıda davetlinin katılımıyla büyük bir coşku ve huzur içinde gerçekleştirildi. Geçmiş dönemlerde Beylikova'da görev yapan öğretmenler ve okul mezunları da davet üzerine etkinliğe katılarak eski günleri yad ettiler. Etkinliğin en anlamlı anlarından biri ise, vefayı ve köklü bağları simgeleyen özel konuklar oldu. Merhum Mehmet Avdan'ın kızı, camianın büyüğü Filiz Avdan Dinçer, kızı ve torunuyla birlikte etkinliğin şeref konuğu olarak katılım sağladı. Üç kuşağı bir araya getiren bu katılım, duygusal ve gurur verici anların yaşanmasına vesile oldu.

"Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"

Etkinliğin ardından bir açıklama yapan BEY-DER Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Öztay, "Düzenlenen organizasyonumuzu huzur içinde başarıyla tamamlandık ve mutluluklar duyduk. İlk defa gerçekleştirdiğimiz 'Avdan Okulu Pilav Günü' etkinliğimizi hayırlısıyla ve başarı ile tamamlamış bulunmaktayız. Etkinliğimize emeği geçenleri kutlarım. Davetimize icabet ederek aramıza katılan kıymetli öğretmenlerimize, mezunlarımıza ve misafirlerimize teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Geniş bir katılımla gerçekleşen Pilav Günü etkinliğimizde, Beylikova kültürünü ve dayanışma ruhunu Beylikova'da gerçekleştirdik" dedi. - ESKİŞEHİR