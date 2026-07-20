Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, 2026 yılı biçerdöver hizmetlerinin düzenli yürütülmesi ve anız yangınlarının önlenmesine yönelik köy muhtarlarına bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Valilik Genel Emri kapsamında Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, hasat döneminde alınması gereken tedbirler ele alındı.
Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mücahit Baştürk ile İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Çalışkan'da katılarak muhtarlara biçerdöver denetimleri, hasat sırasında uyulması gereken kurallar ve anız yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.
Yetkililer, hasat sezonunun güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi için belirlenen kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. - KÜTAHYA
Son Dakika › Eğitim › Biçerdöver Hizmetleri İçin Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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