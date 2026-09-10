Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, uyum haftasında Atatürk İlkokulu\'nda miniklerle buluştu

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek minik öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, uyum haftası kapsamında Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek okula yeni başlayan öğrencilerle bir araya geldi. Minik öğrencilerle sohbet eden Şimşek, öğretmenler ve okul yöneticileriyle de görüşerek yeni eğitim öğretim yılının ilk gün heyecanını öğrencilerle birlikte yaşadı.

Serdal Şimşek, "Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerimizin heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.