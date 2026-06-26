Bilecik'te Öğrenciler Karnelerini Aldı - Son Dakika
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Bilecik'te Öğrenciler Karnelerini Aldı

Bilecik\'te Öğrenciler Karnelerini Aldı
26.06.2026 13:48
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Bilecik'te 38 bin 809 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Vali Sözer kutladı.

Bilecik'te, il genelindeki 177 okulda öğrenim gören 38 bin 809 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Bilecik'te 8 Eylül 2025 tarihinde başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün sona erdi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 3 bin 115 öğretmenin okuttuğu 38 bin 809 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Bilecik Vali Faik Oktay Sözer merkez Kozabirlik İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıttı. Sınıfları ziyaret eden Vali Sözer, öğrencilerin karnelerini takdim ederek, onları tebrik etti. Sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yaz tatili geçirmeleri temennisinde bulunan Vali Sözer, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın sona ermesiyle birlikte ilimiz genelinde 177 okulumuzda, 3 bin 115 öğretmenimiz ve 38 bin 809 öğrencimiz karne sevincini yaşadı. Tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve velilerimize emekleri için teşekkür ediyor; öğrencilerimize güzel anılarla dolu bir yaz tatili diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilecik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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