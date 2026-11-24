Bilecik'te öğretmenler 'Öğretmenler Günü'nü Pelitözü Göleti'nde doğa yürüyüşüyle kutladı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, müdürlük yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla Pelitözü Göleti'nde yürüyüş programı düzenlendi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen yürüyüşün ardından düzenlenen kahvaltı programında öğretmenler bir araya gelerek sohbet etti. Etkinlikte öğretmenler arasındaki birlik ve beraberlik vurgulanırken, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitim camiasının bu özel günü kutlandı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğretmenlerimiz, geleceğimizi şekillendiren en kıymetli değerlerimizdir. Büyük bir emek ve özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlık ve başarı diliyorum" dedi.