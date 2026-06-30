Bilecik'ten Eskişehir'e Mavi Kapak Dayanışması

Bilecik Malhun Hatun İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, engelli bireylere umut olmak amacıyla başlattıkları mavi kapak toplama kampanyasında topladıkları 100 kilo mavi kapakları Eskişehir'deki 'Dede Torun Mavi Kapak' sosyal medya grubuna elden teslim etti.

Eskişehir'de hayatını sürdüren Halit Aydoğan ile torunu Melike Sarıtaş tarafından 2008 yılında sosyal medyada açtıkları 'Dede Torun Mavi Kapak' sosyal medya grubuna Bilecik'te örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Malhun Hatun İlkokulu büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Okul bünyesinde çalışan öğretmenlerin öncülüğünde ve öğrencilerin yoğun katılımıyla başlatılan mavi kapak kampanyası çığ gibi büyüdü. Haftalarca süren hummalı çalışmanın ardından toplanan binlerce mavi kapak, engelli vatandaşların tekerlekli sandalye ihtiyacına dönüştürülmek üzere yola çıktı.

Sınırları aşan dayanışma

Kampanyanın tamamlanmasının ardından Malhun Hatun İlkokulu öğretmenleri, toplanan kapakları kargo ile göndermek yerine anlamlı bir yolculuğa dönüştürdü. Bilecik'ten Eskişehir'e gelerek kapakları bizzat ulaştıran öğretmenler, Eskişehir'de geniş bir kitleye ulaşan ve farkındalık oluşan 'Dede Torun Mavi Kapak' sosyal medya grubu yöneticilerine teslimatı bugün itibariyle gerçekleştirdi.

"Getirdikleri bol bol kapaklar dedelerine veya mağdur kardeşlerinin altlarına bir araba olacak"

Dede Torun Mavi Kapak grubu sahibi Halit Aydoğan, Bilecik'ten gelen bu anlamlı ziyaretten ve destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bugün Bilecik'ten Malhun Hatun İlkokulu öğretmenler ve talebeler geldi. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Getirdikleri bol bol kapaklar, dedelerine veya mağdur kardeşlerinin altlarına bir araba almaları için yaptıkları ellerinden gelen gayrettir. Allah razı olsun diyorum. Tüm okullara aynı şeyin yayılmasını dilerim" dedi.

Öte yandan, geri dönüşüme kazandırılan her kapağın bir engeli kaldırdığı bu anlamlı kampanya, komşu iki şehir arasındaki gönül bağını da bir kez daha gözler önüne serdi. - BİLECİK