Bir baba, birinci sınıfa giden çocuğuna yöneltilen sorunun zorluk seviyesine sosyal medya üzerinden çektiği videoyla tepki gösterdi.
Videoda baba, çocuğunun ders kitabındaki bir soruyu kameraya göstererek "1. sınıf öğrencisine sordukları soruya bakın ya! Bilin bakalım haydi… Böyle soru mu olur ya!" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı ve tepkisini dile getirdi.
Son Dakika › Eğitim › Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi - Son Dakika
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