Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi

Bir baba, birinci sınıfa giden çocuğuna yöneltilen sorunun zorluk seviyesine sosyal medya üzerinden çektiği videoyla tepki gösterdi.

"BÖYLE SORU MU OLUR YA!"

Videoda baba, çocuğunun ders kitabındaki bir soruyu kameraya göstererek "1. sınıf öğrencisine sordukları soruya bakın ya! Bilin bakalım haydi… Böyle soru mu olur ya!" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı ve tepkisini dile getirdi.