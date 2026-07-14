Bodrum\'da "Mutlu Aile Mutlu Toplum" sergisi

Bodrum Gençlik Merkezi Çağdaş Minyatür Resim Atölyesi öğrencilerinin, aile kavramının toplumsal önemine dikkat çekmek amacıyla hazırladığı "Mutlu Aile Mutlu Toplum" projesi, 2025 yılı Aralık ayında başlayan çalışmaların ardından sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi ve ülkemizde aile yapısının korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan "Aile On Yılı" vizyonu doğrultusunda hazırlanan proje, aile kurumunun toplumun temel yapı taşı olduğu anlayışını sanat aracılığıyla görünür kılmayı hedefliyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından onaylanan proje kapsamında hazırlanan eserler, bugün Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu. Ailenin toplumun temel yapı taşı olduğuna vurgu yapan sergide, çağdaş minyatür sanatının özgün anlatım diliyle hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Açılışa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ile eşi Nuray Sırmalı, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Bodrum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dr. Didem Özcan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk ve Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk da katıldı. Açılışta öğrencilere de katılım sertifikası verildi.

Açılışta konuşan Nihal Konçu Akhuy, sergide 7-15 yaş arası 25 öğrencinin 50 eserinin bulunduğunu belirterek şöyle dedi;

"Sergimiz 'Mutlu Aile Mutlu Toplum' konulu. Geçen yıl bir proje yazmıştım. Geçen yıl biliyorsunuz 'Aile Yılı' ilan edilmişti. Bununla ilgili, mutlu toplum olabilmesi için ailede başlıyor her şeyin temeli. Ailede, çocukta verilen eğitimlerle 'Mutlu Aile Mutlu Toplum'u biz burada sergilemek istedik. Çocukların yaşantılarından birer parçayla minyatür sanatına entegre ederek, kendi yaşantılarını aslında göstermek istedik. Eğitim dönemi inanılmaz keyifli geçti. Çünkü zaten çoğu 3 senedir eğitim alan çocuklar. Belli bir aşama kat ettiler, belli bir yoldan geçtiler artık. Detaylarına baktığınız zaman, ilk çalışmaları da var burada o aşamayı göstermek adına. ve zaten konumuz çok 'mutlu' olunca herkes gülümseyerek, mutluluk dolu bir şekilde çalışmalarına devam etti" - MUĞLA