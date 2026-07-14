Bodrum'da "Mutlu Aile Mutlu Toplum" sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da "Mutlu Aile Mutlu Toplum" sergisi

Bodrum\'da "Mutlu Aile Mutlu Toplum" sergisi
14.07.2026 15:51  Güncelleme: 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Gençlik Merkezi Çağdaş Minyatür Resim Atölyesi öğrencileri, aile kavramının toplumsal önemine dikkat çekmek amacıyla 'Mutlu Aile Mutlu Toplum' projesi kapsamında hazırladıkları 50 eseri Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergiledi. Proje, Cumhurbaşkanlığı'nın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesi ve 'Aile On Yılı' vizyonu doğrultusunda hayata geçirildi.

Bodrum Gençlik Merkezi Çağdaş Minyatür Resim Atölyesi öğrencilerinin, aile kavramının toplumsal önemine dikkat çekmek amacıyla hazırladığı "Mutlu Aile Mutlu Toplum" projesi, 2025 yılı Aralık ayında başlayan çalışmaların ardından sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi ve ülkemizde aile yapısının korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan "Aile On Yılı" vizyonu doğrultusunda hazırlanan proje, aile kurumunun toplumun temel yapı taşı olduğu anlayışını sanat aracılığıyla görünür kılmayı hedefliyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından onaylanan proje kapsamında hazırlanan eserler, bugün Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu. Ailenin toplumun temel yapı taşı olduğuna vurgu yapan sergide, çağdaş minyatür sanatının özgün anlatım diliyle hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Açılışa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ile eşi Nuray Sırmalı, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Bodrum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dr. Didem Özcan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk ve Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk da katıldı. Açılışta öğrencilere de katılım sertifikası verildi.

Açılışta konuşan Nihal Konçu Akhuy, sergide 7-15 yaş arası 25 öğrencinin 50 eserinin bulunduğunu belirterek şöyle dedi;

"Sergimiz 'Mutlu Aile Mutlu Toplum' konulu. Geçen yıl bir proje yazmıştım. Geçen yıl biliyorsunuz 'Aile Yılı' ilan edilmişti. Bununla ilgili, mutlu toplum olabilmesi için ailede başlıyor her şeyin temeli. Ailede, çocukta verilen eğitimlerle 'Mutlu Aile Mutlu Toplum'u biz burada sergilemek istedik. Çocukların yaşantılarından birer parçayla minyatür sanatına entegre ederek, kendi yaşantılarını aslında göstermek istedik. Eğitim dönemi inanılmaz keyifli geçti. Çünkü zaten çoğu 3 senedir eğitim alan çocuklar. Belli bir aşama kat ettiler, belli bir yoldan geçtiler artık. Detaylarına baktığınız zaman, ilk çalışmaları da var burada o aşamayı göstermek adına. ve zaten konumuz çok 'mutlu' olunca herkes gülümseyerek, mutluluk dolu bir şekilde çalışmalarına devam etti" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gençlik, Bodrum, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bodrum'da 'Mutlu Aile Mutlu Toplum' sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor
Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor
İtalya’da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı
Uzungöl’e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu Uzungöl'e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu
Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa’da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı
Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı

15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:18
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 16:05:59. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da "Mutlu Aile Mutlu Toplum" sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.