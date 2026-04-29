Bodrum\'da özel öğrencilerden alkışlanan performans: "Hem vals yaptılar hem atölye açtılar"

Bodrum'da özel öğrenciler için düzenlenen "Çocuk Şenliği ve Resim Atölyesi Açılışı", renkli görüntülere sahne oldu. Sahneye çıkan özel öğrencilerin vals ve zeybek gösterileri izleyenler tarafından ayakta alkışlanırken; etkinlik sonunda okul bünyesine kazandırılan resim atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun ev sahipliğinde; özel bir kolej ve Bodrum Beşiktaşlılar Derneği iş birliğiyle okul bahçesinde gerçekleştirilen programa; Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşçu, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, MHP Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu, Okul Müdürü Cengiz Vural, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Özel öğrencilerden büyüleyen performans

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından projeye katkı sunan destekçilere plaket takdimi yapıldı. Programın en çok ilgi gören bölümü ise özel öğrencilerin kolej öğrencileriyle birlikte sahnelediği vals gösterisi oldu. Sahnedeki uyumları ve enerjileriyle hayran bırakan öğrenciler, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Etkinlikte ayrıca sergilenen zeybek oyunu ve "Beyaz Kelebekler" isimli gösteri de katılımcılardan tam not aldı.

Protokol üyeleri şövale başına geçti

Gösterilerin ardından öğrencilerin el emeği eserlerinden oluşan resim sergisi protokol üyeleri tarafından gezildi. Ardından okulda kurulan Görsel Sanatlar ve Resim Atölyesi'nin açılış kurdelesi kesildi. Atölyeyi gezen protokol üyeleri, sadece açılış yapmakla kalmadı; şövalelerin başına geçerek özel öğrencilerle birlikte resim yaptı. Ortaya çıkan renkli görüntüler, şenliğin en anlamlı karelerini oluşturdu.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, "Özel eğitim öğrencilerimizin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın yanında olmak, onların bir nebze gelişiminde ailelerine yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarında yanında olmak bizim için ulvi saydığımız bir görev. Özel eğitimde görev yapan öğretmenlerimiz fedakarca büyük bir emek ve sevgi ile öğrencilerimizle eğitim anlamında bir gelişim elde etmek üzere çaba sarf ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, özel eğitim materyal geliştirme ve dağıtımı konusunda dünyada belki de çok benzeri görülmemiş bir ağa sahip çünkü bu materyalleri kolay bulamıyorsunuz, çoğu ahşaptan üretilmiş. Öğrencilerimizin sağlığını merkeze alan materyaller" diye konuştu.

Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Cengiz Vural ise, "Burada sadece bir etkinliğin açılışı için değil umutların, hayallerin ve sevginin bir araya geldiği çok özel bir anı paylaşmak için toplandık. Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak bizler her bir çocuğumuzun dünyasının eşsiz olduğuna inanıyoruz. Onların gözlerindeki ışıltı bazen bir resimde bazen bir gülümsemede bazen de küçük bir dokunuşta kendini göstermektedir" dedi. - MUĞLA