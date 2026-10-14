Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Kuşcu, velilere okul-aile iş birliğini vurguladı

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulunda velilerle bir araya gelerek okul-aile iş birliğinin ve sağlıklı iletişimin öğrenci gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Velilerle gerçekleştirilen buluşmada konuşan Kuşcu, çocukların potansiyellerini en üst düzeyde ortaya koyabilmeleri için okul ve ailenin ortak bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Öğrenci gelişiminin tüm paydaşlar tarafından yakından takip edilmesi ve desteklenmesinin önemine değinen Kuşcu, güçlü iletişim ve aile-okul iş birliğinin eğitim sürecine katkı sağladığını ifade etti.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise velilerin eğitim sürecine aktif katılımının okul iklimini ve eğitim kalitesini olumlu yönde etkilediği belirtilerek, okul-aile iş birliğini güçlendirecek buluşmaların sürdürüleceği bildirildi.