Bozdoğan Belediye Başkanı Özel\'den yeni eğitim yılı mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak öğrenci, öğretmen ve velilere başarı dileklerini iletti.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslendi.

Yeni dönemin Bozdoğan ve tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyen Başkan Özel, öğrencilerin eğitim hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulundu.

Öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında öğretmenlerin ve ailelerin büyük emek verdiğine dikkat çeken Başkan Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgiyle, özgüvenle ve güzel yarınlara duydukları umutla yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Bu süreçte büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli öğretmenlerimize ve çocuklarımızın her zaman yanında olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Özel, "2026-2027 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılımız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.