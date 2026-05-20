Bozyazı\'da Bilim Fuarı: Gölevez Projeleri Dikkat Çekti

20.05.2026 12:13
Mersin Bozyazı'da Tekmen Ortaokulu'nun düzenlediği 4006-B Bilim Fuarı, 'Merak et, keşfet, bilimle inşa et' sloganıyla açıldı. 17 proje arasında gölevez bitkisinden topraksız tarım ve su geçirmez yüzey çalışmaları dikkat çekti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekmen Ortaokulu tarafından hazırlanan 4006-B Bilim Fuarı yoğun katılımla açıldı. "Merak et, keşfet, bilimle inşa et" sloganıyla düzenlenen fuar, bugün ve yarın ziyaretçilere açık olacak.

Fuara Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, okul müdürleri, eğitimciler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Fuarın açılış konuşmalarını proje yöneticisi Fen Bilimleri Öğretmeni Emine Gülnaz Cesurlar yaptı. Konuşmalarda bilimsel düşünmenin önemi ile öğrencilerin araştırma ve üretim süreçlerine katılımının geleceğe katkısı vurgulandı.

Toplam 17 projenin sergilendiği fuarda, özellikle Bozyazı'nın önemli tarımsal ürünlerinden gölevez üzerine hazırlanan çalışmalar dikkat çekti. Öğrencilerin yerel ürünleri bilimsel projelerle buluşturduğu çalışmalar ziyaretçilerden ilgi gördü.

Fuarın öne çıkan projelerinden biri olan 'Gölevez Gövdesi Lifleriyle Topraksız Tarım' çalışmasında, Bozyazı'da yaygın olarak yetişen gölevez bitkisinin gövde liflerinin, topraksız tarımda kullanılan cocopeat yerine alternatif olup olamayacağı araştırıldı. Yapılan deneylerde gölevez liflerinin su tutma kapasitesi, hava geçirgenliği ve bitki gelişimine etkileri incelendi. Çalışma sonucunda gölevez liflerinin çevre dostu, biyobozunur ve ekonomik bir alternatif olabileceği ortaya konuldu.

Dikkat çeken bir diğer proje olan 'Gölevez Yaprağı Özütü ile Su Geçirmez Yüzeyler' çalışmasında ise gölevez yapraklarından elde edilen doğal özütün kumaş ve kağıt yüzeylerde su itici kaplama olarak kullanılabilirliği test edildi. Deneylerde uygulanan yüzeylerin suyu daha geç emdiği gözlemlenirken, çalışmanın tekstil, ambalaj ve kağıt sektörlerinde çevre dostu alternatif kaplamalara katkı sağlayabileceği değerlendirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

