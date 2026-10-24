BŞEÜ ev sahipliğinde evrensel değerler sempozyumunda 64 bilimsel tebliğ sunuldu

11 ülkeden gelen akademisyenler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) bir araya geldi.

BŞEÜ İlahiyat Fakültesi öncülüğünde, Fas Menaratü'l-Fikr Uluslararası Araştırma Vakfı ve Fas Abdelmalek Essaadi Üniversitesi iş birliğiyle 'Günümüz Dünyasında Evrensel Değerler Sistemi: Mahiyet, Temellendirme ve Hayata Aktarım Sorunları' başlıklı uluslararası sempozyum düzenlendi. Gerçekleştirilen sempozyumda toplam 64 bilimsel tebliğ sunuldu. Sempozyumun 35 Arapça ve 29 Türkçe bildiriden oluşan programında, farklı ülkelerden akademisyenler bilimsel çalışmalarını paylaştı. Türkçe oturumlarda Türkiye'nin farklı illerindeki 20 üniversite ile çeşitli kurumlardan araştırmacılar yer alırken, Arapça oturumlara Türkiye, Fas, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Cezayir, Irak, Yemen ve Mısır'dan 23 farklı üniversite ve kurumun temsilcileri katıldı. İlk gün, BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış oturumuyla başladı. Sempozyum Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Baş'ın üstlendiği etkinlikte, protokol konuşmalarının ardından farklı salonlarda bilimsel oturumlar gerçekleştirildi. Oturumlarda günümüz dünyasında yaşanan değerler krizi, İslam medeniyetinin evrensel ilkeleri ve değerlerin toplumsal hayata aktarılması konuları değerlendirildi. Sempozyumun ikinci gününde ise Zoom üzerinden dört çevrim içi oturum düzenlendi. Bu oturumlarda yapay zeka çağında değerler, nebevi ahlak, bilgi kirliliğiyle mücadele yöntemleri ile hukuki ve toplumsal etik meseleleri ele alındı. İki gün süren program, farklı coğrafyalardan bilim insanlarının evrensel değerler üzerine görüş alışverişinde bulunmasına imkan sağladı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Evrensel değerlerin bilimsel bir zeminde ele alınması ve farklı ülkelerden akademisyenlerin bu konuda görüşlerini paylaşması büyük önem taşıyor. Özellikle yapay zeka, bilgi kirliliği ve toplumsal etik gibi güncel meselelerin değerler çerçevesinde değerlendirilmesi, üniversitelerin bilimsel ve toplumsal sorumluluğunun bir parçasıdır. Üniversitemizde uluslararası akademik iş birliklerini güçlendiren ve farklı fikirlerin buluşmasına imkan sağlayan etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz" dedi.