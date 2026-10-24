BŞEÜ ev sahipliğinde evrensel değerler sempozyumunda 64 bilimsel tebliğ sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BŞEÜ ev sahipliğinde evrensel değerler sempozyumunda 64 bilimsel tebliğ sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BŞEÜ ev sahipliğinde evrensel değerler sempozyumunda 64 bilimsel tebliğ sunuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BŞEÜ İlahiyat Fakültesi öncülüğünde, Fas Menaratü'l-Fikr Uluslararası Araştırma Vakfı ve Fas Abdelmalek Essaadi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen sempozyumda 11 ülkeden akademisyenler katıldı. 35'i Arapça, 29'u Türkçe olmak üzere toplam 64 bilimsel tebliğ sunuldu.

11 ülkeden gelen akademisyenler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) bir araya geldi.

BŞEÜ İlahiyat Fakültesi öncülüğünde, Fas Menaratü'l-Fikr Uluslararası Araştırma Vakfı ve Fas Abdelmalek Essaadi Üniversitesi iş birliğiyle 'Günümüz Dünyasında Evrensel Değerler Sistemi: Mahiyet, Temellendirme ve Hayata Aktarım Sorunları' başlıklı uluslararası sempozyum düzenlendi. Gerçekleştirilen sempozyumda toplam 64 bilimsel tebliğ sunuldu. Sempozyumun 35 Arapça ve 29 Türkçe bildiriden oluşan programında, farklı ülkelerden akademisyenler bilimsel çalışmalarını paylaştı. Türkçe oturumlarda Türkiye'nin farklı illerindeki 20 üniversite ile çeşitli kurumlardan araştırmacılar yer alırken, Arapça oturumlara Türkiye, Fas, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Cezayir, Irak, Yemen ve Mısır'dan 23 farklı üniversite ve kurumun temsilcileri katıldı. İlk gün, BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış oturumuyla başladı. Sempozyum Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Baş'ın üstlendiği etkinlikte, protokol konuşmalarının ardından farklı salonlarda bilimsel oturumlar gerçekleştirildi. Oturumlarda günümüz dünyasında yaşanan değerler krizi, İslam medeniyetinin evrensel ilkeleri ve değerlerin toplumsal hayata aktarılması konuları değerlendirildi. Sempozyumun ikinci gününde ise Zoom üzerinden dört çevrim içi oturum düzenlendi. Bu oturumlarda yapay zeka çağında değerler, nebevi ahlak, bilgi kirliliğiyle mücadele yöntemleri ile hukuki ve toplumsal etik meseleleri ele alındı. İki gün süren program, farklı coğrafyalardan bilim insanlarının evrensel değerler üzerine görüş alışverişinde bulunmasına imkan sağladı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Evrensel değerlerin bilimsel bir zeminde ele alınması ve farklı ülkelerden akademisyenlerin bu konuda görüşlerini paylaşması büyük önem taşıyor. Özellikle yapay zeka, bilgi kirliliği ve toplumsal etik gibi güncel meselelerin değerler çerçevesinde değerlendirilmesi, üniversitelerin bilimsel ve toplumsal sorumluluğunun bir parçasıdır. Üniversitemizde uluslararası akademik iş birliklerini güçlendiren ve farklı fikirlerin buluşmasına imkan sağlayan etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
GüncelEğitimFasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Canlı yayında felaket Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
Küçük kıza taciz iddiası Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü Küçük kıza taciz iddiası! Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü
Martı TAG davasında taksiciler kaybetti Mahkemeden dikkat çeken karar Martı TAG davasında taksiciler kaybetti! Mahkemeden dikkat çeken karar
Kompany hastaneye kaldırıldı Resmi açıklama geldi Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi
12’nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular 12'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular
09:29
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
09:21
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
08:52
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
08:49
Arda Güler için El Clasico kararı Mourinho’nun 3 planında da var
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var
08:11
Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
07:58
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor Hastaneler doldu taştı
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 09:45:15. #.0.2#
SON DAKİKA: BŞEÜ ev sahipliğinde evrensel değerler sempozyumunda 64 bilimsel tebliğ sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei