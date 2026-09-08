BŞEÜ ile Ziraat Odası arasında imzalanan protokolle fakülteye cihaz hibe edildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Bilecik Ziraat Odası arasında, bölgesel tarımsal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliği protokolü imzalandı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen tarafından imzalanan protokolle, tarım alanındaki bilimsel çalışmaların desteklenmesi, araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve bölge tarımına yönelik ortak faaliyetlerin artırılması hedefleniyor. İş birliği kapsamında Bilecik Ziraat Odası tarafından belirlenen çeşitli cihaz ve teknik malzemeler, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesine hibe edildi. Sağlanan destekle fakültenin laboratuvar altyapısının geliştirilmesi ve yürütülecek bilimsel araştırmaların kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Protokol çerçevesinde Bilecik Ziraat Odası ve Üniversitemiz; tarımsal araştırmaların geliştirilmesi, bilimsel projelerin desteklenmesi ve öğrencilerin uygulamalı eğitim ile saha deneyimi kazanmasına yönelik ortak çalışmalar yürütecek. Gerçekleştirilen iş birliğiyle, üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ve bilimsel bilgi ile saha deneyiminin buluşturularak bölge tarımının gelişimine katkı sunulması amaçlanıyor" dedi.