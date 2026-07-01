BŞEÜ İngilizce Yılsonu Gösterisi Beğeni Topladı - Son Dakika
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BŞEÜ İngilizce Yılsonu Gösterisi Beğeni Topladı

BŞEÜ İngilizce Yılsonu Gösterisi Beğeni Topladı
01.07.2026 10:33
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen yılsonu gösterisi, tiyatro ve müzik performanslarıyla ilgi çekti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) İngilizce Yılsonu Gösterisi büyük beğeni topladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce Yılsonu Gösterisi, öğrencilerin dil becerileri ve sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban'ın katıldığı program, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Yasin Acar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Tamamı İngilizce olarak gerçekleştirilen etkinliğin ilk bölümünde öğrenciler tarafından hazırlanan 'Borrowed Minds' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Yapay zekanın günlük yaşam üzerindeki etkilerini konu alan oyun, izleyicilerden yoğun ilgi görürken dikkat çekici mesajlar verdi. Programın devamında öğrenciler tarafından müzik ve şarkı dinletileri sunuldu. Katılımcılar, performansları ilgiyle takip ederken etkinlik kampüste renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin son bölümünde öğrencilerin katılımıyla bilgi yarışması düzenlendi. Balon patlayana kadar hızlı cevap verme esasına dayanan yarışmada öğrenciler, İngilizce kelime ve dil bilgisi sorularını yanıtlayarak hem yarıştı hem de keyifli anlar yaşadı.

Program sonunda 'Borrowed Minds' adlı tiyatro oyununun hazırlanmasında emeği geçen Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. Gülşah Çakmak'a teşekkür belgesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban tarafından verildi. Etkinlikte görev alan öğrencilere teşekkür belgeleri ise Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Yasin Acar tarafından takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Yapay Zeka, Eğitim, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BŞEÜ İngilizce Yılsonu Gösterisi Beğeni Topladı - Son Dakika

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