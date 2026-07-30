Bulanık'ta Yaz Spor Okulları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bulanık'ta Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

Bulanık\'ta Yaz Spor Okulları Devam Ediyor
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Kaymakam Koşansu, yaz spor okullarını ziyaret ederek çocukların spora olan ilgisini destekledi.

Muş'un Bulanık Kaymakamlık koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulları, çocukların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Malazgirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, atletizm ve cimnastik branşlarında yaklaşık iki aydır sürdürülen eğitimler, öğrencilerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, devam eden yaz spor kurslarını ziyaret ederek öğrenciler ve antrenörlerle bir araya geldi. Spor salonu ile açık sahalarda gerçekleştirilen çalışmaları yakından inceleyen Kaymakam Koşansu, kursların işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında öğrencilerle uzun süre sohbet eden Kaymakam Koşansu, sporun çocukların disiplinli, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesindeki önemine dikkat çekti. Çocukların antrenmanlarını ilgiyle izleyen Koşansu, onların gösterdiği azim, gayret ve performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm sporculara başarılar diledi.

Programın en renkli anları ise Kaymakam Koşansu'nun öğrencilerle birlikte sahaya çıkması oldu. Basketbol sahasında öğrencilerle birlikte top oynayan, ardından futbol sahasında çocuklarla maç yapan Koşansu, minik sporcuların büyük sevincine ortak oldu. İlçe kaymakamı ile aynı takımda oynama ve birlikte spor yapma fırsatı bulan çocuklar, unutamayacakları anlar yaşadı. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Çocuklarla yakından ilgilenmeye devam eden Kaymakam Koşansu, ziyaret kapsamında sporculara tişört hediye etti. Daha sonra öğrencilere dondurma ikramında bulunan Koşansu, sıcak yaz gününde çocukların sevincine ortak oldu. Hediyelerini alan öğrenciler, Kaymakam Koşansu'na teşekkür ederek birlikte vakit geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Antrenörler de gerçekleştirilen ziyaretin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını belirterek, çocukların spora olan ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi. Yaz Spor Okulları sayesinde öğrencilerin yaz tatillerini verimli değerlendirdiği, takım ruhu kazandığı ve farklı spor branşlarında kendilerini geliştirme imkanı bulduğu ifade edildi.

Yaklaşık iki aydır devam eden yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, atletizm ve cimnastik branşlarında eğitim alan öğrenciler, uzman antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Kursların yaz dönemi boyunca devam edeceği belirtilirken, Bulanık Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün çocukların sporla iç içe yetişmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'nun öğrenciler, antrenörler ve kurs görevlileriyle çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bulanık'ta Yaz Spor Okulları Devam Ediyor - Son Dakika

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