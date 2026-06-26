Burdur'da Öğrenciler Karnelerini Aldı - Son Dakika
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Burdur'da Öğrenciler Karnelerini Aldı

Burdur\'da Öğrenciler Karnelerini Aldı
26.06.2026 10:45
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Burdur'da 42 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı, 3 bin 900 öğretmen de tatile çıktı.

Burdur'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte il genelindeki eğitim gören 42 bin 82 öğrenci karne alarak yaz tatiline çıktı. Eğitim öğretim yılını tamamlayan 3 bin 900 öğretmen de yaz tatiline başladı.

Burdur'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı tamamlandı. İl genelinde eğitim gören 42 bin 82 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Ayrıca 3 bin 900 öğretmen de eğitim yılını tamamlayarak tatile çıktı. Karne dağıtım töreni ise Özboyacı İlkokulunda gerçekleştirildi. Protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi ve sohbet etti. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, öğrencilere yıl boyunca gösterdikleri başarı ve gayretten dolayı teşekkür ederek yaz tatilini verimli geçirmeleri için kitap okumalarını ve dinlenmelerini önerdi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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