Gençlerin sesi Bursa'dan yükseldi - Son Dakika
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Gençlerin sesi Bursa'dan yükseldi

Gençlerin sesi Bursa\'dan yükseldi
27.06.2026 10:06  Güncelleme: 10:15
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, OHAKDER ve ASKON iş birliğiyle düzenlenen Parlamenter Meclis Simülasyonu'nda 180 lise öğrencisi, üç gün boyunca dört farklı siyasi grupta bakanlık konularını tartışarak çözüm önerileri geliştirecek ve kabul edilen tasarılar ilgili bakanlıklara sunulacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Öğrenci ve Çocuk Hakları Derneği (OHAKDER) ile Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) iş birliğinde gerçekleştirilen 'Parlamenter Meclis Simülasyonu' programına ev sahipliği yapıyor.

Bursa'daki 60'ı aşkın okuldan toplam 180 lise öğrencisinin katıldığı programda, gençler; liberal, merkez sol, merkez sağ ve milliyetçi olmak üzere dört gruba ayrıldı. Üç gün sürecek etkinlik kapsamında öğrenciler, 8 bakanlığın görev alanlarına ilişkin meseleleri ve güncel konuları ele alarak çözüm önerileri geliştirecek. Meclis çalışmalarında kabul edilen kanun tasarıları ise resmi formatta derlenerek ilgili bakanlıklara sunulacak.

Programın açılış kısmına, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Fatma Şahin ve Kamil Bayramiç, ASKON Bursa Temsilcisi Bilge Kalın ve Genç ASKON Bursa Şube Başkanı Onur Koçak da katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, en iyi fikirlerin birlikte tartışarak ve konuşarak ortaya çıktığını vurgulayarak organizasyonun gençler açısından çok faydalı olacağını söyledi. Organizasyonda emeği geçenleri tebrik eden Ahmet Kılıç, gençlere 'Meclis Yemini' ettirdi.

"Gençler geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek"

Programın açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin, gençlerin demokrasiyi deneyimlemesinin ve ortak akılla çözüm üretme becerileri kazanmasının önemine değindi. Demokrasinin yalnızca seçimlerden ibaret olmadığını söyleyen Başkan Vekili Osman Şahin, "Demokrasi dinlemektir, anlamaktır, farklı görüşlere saygı göstermektir. Bu programla gençler yeni bakış açıları kazanacaktır. Geleceğin Türkiye'sini gençler inşa edecek" dedi.

"Bizler gençlerimize güveniyoruz"

Bilimde, sanatta, teknolojide ve toplumsal dönüşümlerde iz bırakan insanların meslek yolculuğuna her zaman genç yaşta başladığını vurgulayan Başkan Vekili Osman Şahin, gençlerin soru sormaktan ve merak etmekten çekinmemesini istedi. Teknolojiyi tüketenlerden değil, geliştirenlerden olmasını tavsiye eden Başkan Vekili Şahin, "Bizler gençlerimize güveniyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak daima gençlerin yanındayız. Gençlik Kulübü ve Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençler için sürekli projeler üretiyor. Günümüz dünyasında teknoloji üreten, geliştiren gençlere ihtiyacımız var. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Politika, Eğitim, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Gençlerin sesi Bursa'dan yükseldi - Son Dakika

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