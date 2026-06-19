Bursa'da üniversite adaylarına ücretsiz ulaşım desteği - Son Dakika
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Bursa'da üniversite adaylarına ücretsiz ulaşım desteği

Bursa\'da üniversite adaylarına ücretsiz ulaşım desteği
19.06.2026 09:36  Güncelleme: 09:38
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 20-21 Haziran'da YKS'ye girecek adaylara cumartesi ve pazar günleri 07.00-19.00 saatleri arasında sınav giriş belgelerini ibraz ederek toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma imkanı sundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 20- 21 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri YKS'ye girecek olan tüm üniversite adaylarına toplu ulaşımın ücretsiz sunulacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenecek ve 2 milyon 425 bin 628 adayın başvuru yaptığı 2026 YKS, 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Cumartesi günü saat 10.15'te YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılacak olan adaylar, Pazar günü ise 10.15'teki Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) ve aynı gün saat 15.45'te Yabancı Dil Testine (YDT) katılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 20-21 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri sınava girecek adaylara toplu ulaşımın ücretsiz olacağına açıkladı. Üniversite adayları, cumartesi ve pazar günleri 07.00-19.00 saatleri arasında sınav giriş belgelerini ibraz ederek toplu ulaşımdan (BursaRay, tramvay, otobüs) ücretsiz yararlanabilecek.

Hafta sonu gerçekleşecek olan YKS'de ter dökecek olan tüm adaylara başarılar dileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, "Tüm adayların hedefledikleri veya gönüllerinden geçen üniversitelere yerleşmelerini temenni ediyorum. Gençlerimizin ve tüm adayların sınav yerlerine daha rahat ulaşabilmesi adına cumartesi ve pazar günleri ücretsiz toplu ulaşım desteği veriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak YKS hazırlık kurslarında olduğu gibi tercih döneminde de gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bursa'da üniversite adaylarına ücretsiz ulaşım desteği - Son Dakika

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