BUÜ İSG Üst Kurulu Güvenli Çalışma Ortamını Değerlendirdi - Son Dakika
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BUÜ İSG Üst Kurulu Güvenli Çalışma Ortamını Değerlendirdi

BUÜ İSG Üst Kurulu Güvenli Çalışma Ortamını Değerlendirdi
08.07.2026 10:34
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde İSG Üst Kurulu, iş sağlığına yönelik faaliyetleri ele aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Üst Kurulu, üniversite genelindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini değerlendirmek ve kurumsal yapıyı daha da güçlendirmek amacıyla toplandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi başkanlığında, farklı akademik ve idari birimleri temsil eden kurul üyelerinin katılımıyla 7 Temmuz 2026 tarihinde bir araya gelen kurul; üniversite genelinde güvenli bir çalışma ve eğitim ortamının sürdürülebilir kılınması adına yürütülen çalışmaları kapsamlı şekilde ele aldı.

"Desteğimiz kararlılıkla sürecek"

Toplantıda söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, BUÜ'de İSG alanında yürütülen çalışmaların her geçen gün daha güçlü bir kurumsal yapıya dönüşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu başarıda üniversite yönetimi ile akademik ve idari birimlerin koordineli çalışmasının büyük payı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çiftçi, Rektörlük olarak iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına verilen desteğin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Çiftçi, üniversite bünyesindeki tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu her konuda gerekli katkıyı sağlamaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

Faaliyetler ve mevzuat güncellemeleri masaya yatırıldı

BUÜ İSG Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet Şen, kurul üyelerine yönelik detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Şen sunumunda; önceki kurul kararlarının takibini, üniversite genelinde yürütülen İSG faaliyetlerini, eğitim çalışmalarını ve kurumsal organizasyon süreçlerini paylaştı. İSG alanındaki güncel mevzuat değişiklikleri ve bu kapsamda üniversitede yürütülen uyum çalışmaları hakkında da kurul üyeleri bilgilendirildi.

Sunumun ardından kurul üyeleri, üniversite genelinde İSG kültürünün yaygınlaştırılması, çalışan katılımının artırılması ve daha güvenli kampüs ortamlarının oluşturulması hedefleri doğrultusunda görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantı, ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla yürütülen bu çalışmaların kurumsal İSG kültürüne olan katkısının vurgulanmasıyla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Eğitim, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BUÜ İSG Üst Kurulu Güvenli Çalışma Ortamını Değerlendirdi - Son Dakika

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