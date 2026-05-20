BUÜ Kütüphane Haftası Ödül Töreni

20.05.2026 17:41
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde kitap sevgisini artırmak için ödül töreni düzenlendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) kitap sevgisini aşılamak ve kütüphane hizmetlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından "62. Kütüphane Haftası Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin katıldığı programda, hafta boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ve kütüphaneyi en aktif kullananlara ödülleri takdim edildi. Törende konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, üniversite kütüphanesinin memnuniyet anketlerinde hep üst sırada yer alan birimlerden biri olduğunu vurguladı. Araştırma üniversitesi standartlarını yakalamak adına kütüphane bütçesini bu yıl yaklaşık yüzde 100 artışla 36 milyon liraya çıkardıklarını açıklayan Prof. Dr. Çiftçi, öğrencilerin çalışma salonlarında yaşadığı yer tutma sorununu çözmek amacıyla da yakın zamanda bir rezervasyon uygulamasını hayata geçireceklerini açıkladı. Dijital teknolojilerin gelişmesine rağmen kitabın her zaman en kalıcı bilgi kaynağı olarak varlığını koruyacağını belirten Çiftçi, kitabın sadece bir bilgi aracı değil, gezginlerin, tarihçilerin ve fütüristlerin dünyasını taşıyan bir hazine olduğunu belirtti. Rektör Yardımcısı Çiftçi, akademisyenlerin derslerdeki akıcı ve nitelikli hitabet yeteneğini bolca kitap okumaya borçlu olduğuna dikkat çekerek, öğrencilere okumayı asla bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

"Kütüphanemizi tanıtmak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan ise konuşmasında, kütüphaneyi bir yaşam alanı haline getirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hafta boyunca seminerler, video, müzik ve kitap tabu yarışmaları düzenlediklerini belirtti. E-kütüphaneyi en aktif kullanan akademisyenler ile basılı kaynakları en çok ödünç alan öğrenci ve idari personele ödüllerini takdim edeceklerini söyleyen Arslan, araştırma üniversitesi kimliğine yakışır, yenilikçi ve tam donanımlı bir kütüphane yapısını daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini dile getirdi. Daire Başkanı Arslan, etkinliklerin hayata geçirilmesine katkı sunan üniversite yöneticilerine ve sponsor olan tüm firmalara teşekkürlerini sundu.

Program, destek veren firmalara teşekkür belgelerinin sunulması, ödüllerin takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

