BUÜ Öğrencileri Ponart Yarışmasında Fırtına Gibi Esti - Son Dakika
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BUÜ Öğrencileri Ponart Yarışmasında Fırtına Gibi Esti

BUÜ Öğrencileri Ponart Yarışmasında Fırtına Gibi Esti
17.06.2026 09:41
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Bursa Uludağ Üniversitesi, 13. Ponart Yarışması'nda toplam 12 ödülden 8'ini kazanarak başarı elde etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, 13. Ponart Resim ve Baskıresim Yarışması'nda büyük bir başarıya imza atarak ödülleri topladı.

Türkiye genelindeki farklı üniversitelerden çok sayıda öğrencinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, seçici kurul tarafından resim ve baskıresim dallarında toplam altışar eser ödüle layık görüldü. BUÜ öğrencileri, her iki dalda da üstün performans göstererek toplam 12 ödülün 8'ini üniversitelerine kazandırdı.

BUÜ Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi ABD. Öğr. Gör. Erkin Keskin ve Araş. Gör. Dr. Nagehan Yıldız yönetiminde yarışmaya hazırlanan genç sanatçılar, sergiledikleri performansla seçici kurulun ve katılımcıların takdirini topladı.

Yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucunda; resim dalında Meryem Kurt birincilik, Elif Sarı üçüncülük ödülünün sahibi olurken, Beyza Nisa Şengelen ve Betül Yeşilyurt ise mansiyon ödülüne değer görüldü.

Baskıresim dalında da başarı grafiğini sürdüren BUÜ öğrencilerinden Berre Cesur birincilik, Esma Koç ikincilik, Ayşenur Pekeroğlu üçüncülük ve Betül Yeşilyurt mansiyon ödülünü üniversitelerine taşıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim BUÜ Öğrencileri Ponart Yarışmasında Fırtına Gibi Esti - Son Dakika

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