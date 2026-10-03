BUÜ Rektörü Yılmaz, yüzde 25-30 makale artışı ve A2 hedefini açıkladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü, araştırmacıların bilimsel performanslarını desteklemek ve araştırma ekosistemini güçlendirmek amacıyla düzenlenen geleneksel başarı buluşmalarından bir yenisini daha gerçekleştirdi.

"Hedefimiz A2 grubuna yükselmek"

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, toplam makale sayısında yılı yüzde 25 ila yüzde 30 bandında bir artışla kapatmayı öngördüklerini belirterek bu ivmenin kurum ölçeği açısından büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Üniversiteler arası rekabette A3 grubundan hızla A2 grubuna yükselmeyi hedeflediklerinin altını çizen Yılmaz; önümüzdeki yıl uygulanacak sıralama sisteminde bu yılın verilerinin esas alınacağını hatırlattı. Yılın son çeyreğinde yayın, patent, faydalı model ve tasarım süreçlerinin hızlandırılmasının kritik önem taşıdığını belirten Rektör Yılmaz, sahadaki süreci dekanlıklarla birlikte yakından takip ettiklerini ifade ederek emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür etti.

"Nitelikli ve yüksek etkili yayınlara odaklanmalıyız"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise elde edilen yayın artışının memnuniyet verici olduğunu belirtmekle birlikte, asıl odaklanılması gereken noktanın nitelik ve etki değeri olduğunun altını çizdi. Q1 seviyesindeki yayınların tüm üniversiteler için temel bir zemin oluşturduğunu, kurumu öne geçirecek ana unsurun ise bu yayınların kendi içindeki yüksek etki dilimlerine ulaşması olduğunu belirten Kırıştıoğlu, son dönemde her ay %1'lik dilimde 3-4 makale yayımlama seviyesine gelinmesinin sevindirici olduğunu aktardı. Bu tür nitelikli çalışmaların atıf sayılarına ve üniversitenin görünürlüğüne doğrudan katkı sunduğunu ifade eden Kırıştıoğlu, akademik başarıya katkı sağlayan tüm araştırmacılara teşekkürlerini iletti.

"Yüzde birlik dilimdeki yayın sayımız artmaktadır"

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, üniversitenin son dönemde yakaladığı akademik verileri detaylandırarak paylaştı. Bu ayki etkinliğe 62 Q1 yayın, 6 dış kaynaklı proje ve 6 patent tescili sahibi akademisyenlerin davet edildiğini aktaran Karaca, söz konusu yayınların 43'ünün yüzde 15'lik, 27'sinin yüzde 10'luk ve 3'ünün ise yüzde 1'lik en üst etki diliminde yer aldığını bildirdi. Özellikle son dört aydır yüzde 1'lik dilimdeki makale sayısında düzenli bir artış yaşandığına dikkat çeken Karaca, Scopus veri tabanında yayımlanan Q1 nitelikli yayın sayısının 564'e ulaştığını ve 2026 yılının bitmesine henüz süre varken 2025 yılının toplam Q1 yayın sayısının şimdiden %25 üzerine çıkıldığını ifade etti.

Program, başarılı akademisyenlere tebrik belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.