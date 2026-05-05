Büyükşehir'in arıcılık kurslarına yoğun ilgi

05.05.2026 12:07  Güncelleme: 12:14
Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'da arıcılığı yaygınlaştırmak, üretime teşvik etmek ve desteklemek amacıyla Atatürk Eğitim ve Sanat Merkezi'nde (ATASEM) açtığı kurslar yoğun ilgi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda üretime ve üreticiye desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaşması ve geliştirilmesi amacıyla ATASEM'lerde kurs düzenliyor. Uncalı ATASEM'de açılan arıcılık kursları bu yıl da vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

84 saat eğitim aldılar

Arıcılık ile ilgili bilgi ve tecrübelerini geliştirmek isteyen ve arıcılığa sıfırdan başlayan kursiyerler 84 saatlik eğitim aldı. Kursiyerler eğitimin sonunda sınava tabi tutularak, başarılı olanlar arıcılık belgesi almaya hak kazanıyor. 2026 yılı ikinci dönem ile birlikte toplamda 58 kursiyer kursu başarıyla tamamladı.

"Kurslarımız devam edecek"

Arıcılık kursu ile ilgili bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Ziraat Mühendisi Eğitmen Fatma Tülek, kurslara duyulan ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Dönem boyunca arı bakımı ve modern arıcılık teknikleri gibi konularda 84 saatlik ders aldılar. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı onaylı arıcılık sertifikası almaya hak kazandı. Antalya'da arıcılığın yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda kurslarımız yine devam edecek" dedi.

Toprağa dönüş için iyi bir teşvik

Arıcılık kursiyerlerinden Ahmet Yavuz, emekli olduktan sonra tarımla uğraşmaya başladığını belirterek, "Arıcılıkla ilgili hiçbir şey bilmiyordum ama kurslar oldukça verimli geçti. Sertifikamızı aldıktan sonra kovanlarımızı alıp arılarımızı yetiştirmeye, üretim yapmaya başlayacağız. Gelecek nesillere bu bilgilerimizi de aktaracağız. Belediyemizin böylesine eğitim hizmetleri çok güzel. Bu imkanları sağladığı için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz" dedi.

"Tecrübeli arıcılarla buluştuk"

Gıda Mühendisi kursiyer Merve Daşdelen ise "Sürekli tüketici konumundaydık. Kursumuzda arıcılık yapan tecrübeli arıcılar var onların da tecrübelerinden faydalandık. Bizim için kurslar iyi bir gelişim süreci oldu. Hibe desteklerini öğrendik. Güzel bir serüven oldu bizim için. Belgemi alıp benim için ek iş olacak arıcılığı yapmaya başlayacağım" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

