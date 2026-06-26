Başkan Arslan öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nın sona ermesiyle birlikte Çameli'de öğrenciler karne sevincini yaşarken, ilçe protokolü okulları ziyaret ederek bu özel güne ortak oldu.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nın tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler için karne heyecanı yaşandı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Devlet Hastanesi Başhekimi Ege Ağırman ve Çameli Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuriye Selek, Elmalı Ortaokulu ile Çameli Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincini paylaştı.

Ziyaretlerde öğrencilerle yakından ilgilenen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, öğrencileri gösterdikleri gayret ve başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Arslan, geleceğin teminatı olan öğrencilerin yetişmesinde büyük emek gösteren öğretmenlere de teşekkür ederek, özverili çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Karne heyecanı yaşayan öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Ziyaretlerde eğitim camiasına destek mesajları verilirken, öğrencilerin yaz tatilini verimli ve güzel hatıralarla geçirmeleri temennisinde bulunuldu. - DENİZLİ