Çankırı'da Nüfus Müdürlüğü Sınav İçin Açık Olacak - Son Dakika
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Çankırı'da Nüfus Müdürlüğü Sınav İçin Açık Olacak

12.06.2026 23:13
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LGS'ye girecek öğrencilerin mağdur olmaması için Nüfus Müdürlüğü yarın açık kalacak.

Çankırı'da, yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek Merkezi Sınav'a girecek öğrenciler için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü açık kalacak.

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek Merkezi Sınav'a girecek öğrencilerin mağdur olmaması amacıyla Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün yarın 07.30 - 12.30 saatleri arasında açık bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Merkezi Sınav'a (LGS) girecek adaylarımızın dikkatine! Sınav günü T.C. kimlik kartını veya nüfus cüzdanını kaybeden/yeniden çıkartmak isteyen öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması amacıyla Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, 13 Haziran Cumartesi günü 07.30 - 12.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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