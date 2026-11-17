Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1976 yılında eğitim öğretime başlayan ve 2024 yılına kadar hizmet veren Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesinin eski binasında yıkım çalışmaları başladı. Okulun yerine 20 sınıflı lise binası ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon yapılacak. 231 milyon 750 bin TL bedelle ihale edilen projenin 2028 yılında tamamlanması planlanıyor.

Çarşamba'da yaklaşık yarım asırdır eğitim hayatının önemli kurumlarından biri olan İmam Hatip Lisesi, yeni eğitim kompleksiyle yenileniyor. 1976 yılında eğitim öğretime başlayan ve 2024 yılına kadar faaliyetlerini sürdüren okulun eski binasının yıkım çalışmalarına başlandı. İlçenin eğitim altyapısını güçlendirmek ve eğitim hizmetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla okulun yerine yeni lise ve pansiyon binası inşa edilecek.

İhale bedeli 231 milyon 750 bin TL

Samsun Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yapım ihalesi, 231 milyon 750 bin TL bedelle sonuçlandı. İhaleyi CLP İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Elit Özçelik İnşaat Taahhüt ve İnşaat Malzemeleri Nakliye Turizm Yemekçilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı üstlendi.

20 sınıflı okul, 100 kişilik pansiyon

Proje kapsamında 20 sınıflı Çarşamba İmam Hatip Lisesi binası ile 100 öğrenci kapasiteli pansiyon ilçeye kazandırılacak. Bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşacak lise binasının toplam inşaat alanı 3 bin 189,26 metrekare olacak. Bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluşacak pansiyon binası ise 3 bin 761,90 metrekarelik alana sahip olacak. İki binanın toplam inşaat alanı 6 bin 951,16 metrekare olarak planlandı.

2028 yılında tamamlanacak

16 Ekim 2026 tarihinde yapım süreci başlayan projenin 27 Temmuz 2028 tarihinde tamamlanması öngörülüyor. Yeni lise ve pansiyon binalarının hizmete girmesiyle, öğrencilerin daha modern fiziki şartlarda eğitim görmesi ve barınma imkanlarının artırılması hedefleniyor.