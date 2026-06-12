Çayırova'da yapımı süren meslek lisesi eğitim altyapısını güçlendirecek - Son Dakika
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Çayırova'da yapımı süren meslek lisesi eğitim altyapısını güçlendirecek

Çayırova\'da yapımı süren meslek lisesi eğitim altyapısını güçlendirecek
12.06.2026 11:48  Güncelleme: 11:50
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Çayırova'da yapımı devam eden Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 sınıf ve donanımlı atölyelerle gençlere modern mesleki eğitim imkanı sunacak. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, okulun inşaatını yerinde inceledi.

Çayırova'da yapımı devam eden Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilçenin eğitim altyapısını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar Mahallesi'nde inşa edilen ve kaba inşaat çalışmaları hızla ilerleyen okul şantiyesini ziyaret ederek yetkililerden projenin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

İlçeye kazandırılan meslek lisesi, 24 sınıf ve tam donanımlı otomasyon atölyeleriyle gençlere modern fiziki şartlarda mesleki eğitim alma imkanı sunacak. Okulun, inşaat sürecinin en kısa sürede tamamlanarak eğitim-öğretimin hizmetine açılması planlanıyor.

"Çayırova'yı yarınlara hazırlamaya devam ediyoruz"

Şantiye alanında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim yuvası inşa edildiğine dikkati çekerek, projenin bölge için önemini vurguladı. Eğitime yapılan yatırımları önemsediklerini belirten Çiftçi, "Talebimiz ve girişimlerimiz sonucunda hayata geçirilen, ilçemizin eğitim altyapısını güçlendirecek tam donanımlı okulumuzun inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Eğitime yaptığımız her yatırımın geleceğimize yapılan en büyük yatırım olduğuna inanıyor, Çayırova'mızı yarınlara hazırlamaya kararlılıkla devam ediyoruz. Yeni meslek lisemiz Çayırova'nın eğitim altyapısını güçlendirecek" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Çayırova'da yapımı süren meslek lisesi eğitim altyapısını güçlendirecek - Son Dakika

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