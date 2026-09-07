Çilimli'de kaymakam ve belediye başkanı uyum haftasında köy okullarını ziyaret etti - Son Dakika
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Çilimli'de kaymakam ve belediye başkanı uyum haftasında köy okullarını ziyaret etti

Çilimli\'de kaymakam ve belediye başkanı uyum haftasında köy okullarını ziyaret etti
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Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum döneminin ilk gününde Esenli ve Dikmeli köylerindeki okulları ziyaret etti. Öğrencilerin heyecanına ortak olan ikili, yeni eğitim yılının huzur ve başarı getirmesini temenni etti.

Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum döneminin ilk gününde Esenli ve Dikmeli köylerindeki okulları ziyaret ederek öğrencilerin ilk günlerinde yanında oldular.

Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ile Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Esenli ve Dikmeli Köyü İlk ve Ortaokullarında incelemelerde bulundu.

Okullardaki hazırlıkları yerinde inceleyen Altıntaş ve Yıldız, öğretmenler ve eğitim camiasıyla bir araya geldi. Ziyarette, uyum haftası kapsamında eğitim hayatına ilk adımlarını atan öğrencilerin heyecanı da paylaşıldı.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların hazırlık durumunu değerlendiren Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yeni döneme huzur içerisinde başlamasını temenni etti. Altıntaş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ise yeni eğitim yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarımızdaki hazırlıkları yerinde görerek öğretmenlerimiz ve eğitim camiamızla bir araya geldik. Özellikle uyum haftasıyla birlikte eğitim hayatına ilk adımlarını atan ve yeni bir döneme başlayan evlatlarımızın heyecanına ortak olduk. Yeni eğitim yılının tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için başarılı, huzurlu ve güzel bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Çilimli'de kaymakam ve belediye başkanı uyum haftasında köy okullarını ziyaret etti - Son Dakika

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