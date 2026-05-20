Cizre\'de \'Anne Baba Okulu\' Konferansı Yoğun İlgi Gördü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen "Anne Baba Okulu" konferansı yoğun ilgi gördü.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, "Dijital Çağda Veli ve Öğretmenlerin Rol ve Sorumlulukları" başlığı altında sunum gerçekleştirdi. Konferansta, dijital dönüşüm çağında çevrim içi ortamları anlama, sanal dünyadaki risk ve tehditler ile ebeveynlere yönelik çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. Program sonunda Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu'na, Ahmet Vezir Baycar ve Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Konferansa ayrıca Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Okul Müdürü Ömer Zeren, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ŞIRNAK