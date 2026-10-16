Cizre'de Dünya Gıda Günü'nde anaokullarında gıda israfı ve beslenme eğitimi verildi - Son Dakika
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Cizre'de Dünya Gıda Günü'nde anaokullarında gıda israfı ve beslenme eğitimi verildi

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Cizre\'de Dünya Gıda Günü\'nde anaokullarında gıda israfı ve beslenme eğitimi verildi
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Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla ilçedeki anaokullarında eğitim düzenledi. Etkinliklerde miniklere sağlıklı beslenme, taze meyve-sebze, süt ürünleri ve el yıkama anlatıldı; gıda israfına karşı farkındalık kazandırıldı.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, "16 Ekim Dünya Gıda Günü" dolayısıyla ilçe genelindeki anaokullarında düzenlenen eğitimlerle, miniklere hem sağlıklı beslenmenin sırları öğretildi hem de gıda israfına karşı farkındalık kazandırıldı.

Cizre Zübeyde Hanım Anaokulu ve Konak Anaokulunda gerçekleştirilen etkinliklerde, minik öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine özel anlatımlarla gıdanın ve doğru beslenmenin önemi aktarıldı. Eğitim programında uzmanlar, çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenmenin gerekliliği, taze meyve-sebze tüketimi, süt ve süt ürünlerinin büyümedeki rolü ile bol su içmenin faydalarını anlattı. Sağlığın temel taşlarından biri olan kişisel temizliğe de değinilerek, yemek öncesi ve sonrası el yıkama alışkanlığının önemi vurgulandı.

"Ekmeği ve yemeği israf etmeyin"

Miniklerin anlayabileceği sade ve eğlenceli bir dille yürütülen sunumlarda israf konusuna geniş yer verildi. Tabaklara sadece yenebilecek kadar yemek alınması gerektiği belirtilirken, yiyeceklerin çöpe atılmaması, ekmek ve diğer gıda maddelerinin tasarruflu kullanılması anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerle çocuklarda erken yaşta gıda bilinci oluşturmayı, gıdanın değerini öğretmeyi ve israfın önüne geçerek daha duyarlı nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak: İHA
Dünya Gıda GünüEğitimTarımCizreYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Cizre'de Dünya Gıda Günü'nde anaokullarında gıda israfı ve beslenme eğitimi verildi - Son Dakika
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