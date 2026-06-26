Cizre'de Karneler Dağıtıldı - Son Dakika
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Cizre'de Karneler Dağıtıldı

Cizre\'de Karneler Dağıtıldı
26.06.2026 14:10
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Cizre'de 47 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı. Kaymakam Baycar da katıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı, okullarda düzenlenen karne törenleriyle sona erdi.

İlçe genelinde yaklaşık 47 bin öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başlarken, Nuh nebi İlkokulu'nda da karne dağıtım töreni gerçekleştirildi. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaz tatiline çıkacak olan öğrencilere karne dağıtıp heyecanlarına ortak oldu. Öğrencilere karne ile birlikte yaz tatilini değerlendirmeleri için Milli eğitim bakanlığı tarafından hazırlanan hikaye kitapları dağıtıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Baycar, karne dağıttı ve öğrencilere yaz tatilinde yapacakları etkinlikler konusunda sohbet etti. Maarif eğitim modelinin uygulamalarını ilçede uyguladıklarını aktaran Kaymakam Baycar, ilçede 47 bin öğrencinin karne aldığını belirterek, "Çocuklarımızın karne törenine katılıp çocuklarımızın, velilerimizin karne heyecanına milli eğitim müdürümüzle beraber ortak olduk. Bugün ilçemiz genelinde de 47 bin öğrenci heyecanı yaşıyor. 47 bin öğrencimize karne verdik. Karnesini alan bütün öğrencilerimizi, velilerimizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Milli eğitim personelimiz için bir senedir gösterdikleri gayret, başarı ve çabalardan dolayı tebriklerimi sunuyorum. Eğitimde dolu dolu bir sene geçirdik; bu sene zarfında birçok projemiz hayata geçti. '7'den 70'e Okuyorum' Projemizle 2 buçuk milyon sayfa kitap okunduğunu buradan büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Onun dışında maarif modeli kapsamında güzel bir eğitim dönemi geçirdik ve maarif modelinin bütün uygulamalarını, içeriğini ilçemizde büyük bir gayret ve fedakarlıkla, tüm öğretmenlerimizin fedakarlığı ile uyguladık. Sonuçlarını da yavaş yavaş görüyoruz, bu bizi çok mutlu ediyor. Eğitimde Cizre olarak her gün biraz daha üstüne katarak, önceki yıldan daha iyi bir sonuç elde ederek ilerliyoruz. Bir sözü de ben velilerimize söylemek istiyorum çocuklarımızın, yaz tatilini muhakkak kontrol etmeleri lazım. Büyük bir tehlike olan sosyal medya, sanal dünya, tablet gibi teknolojilerden uzak tutmaları, en azından onların kontrolünde ilerlemesini ben özellikle istirham ediyorum onlardan" dedi.

Nuh nebi İlkokulu düzenlenen karne dağıtım törenine, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Eğitim, Karne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Cizre'de Karneler Dağıtıldı - Son Dakika

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