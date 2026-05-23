Cizre'de Öğrencilerden Örnek Dayanışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cizre'de Öğrencilerden Örnek Dayanışma

Cizre\'de Öğrencilerden Örnek Dayanışma
23.05.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre Meslek Lisesi öğrencileri, proje kapsamında akranlarına çalışma masası üreterek hediye etti.

Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığının "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında akranları için çalışma masası üretip, evine kadar götürüp teslim etti.

Milli Eğitim Bakanlığının "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mesleki eğitim gören öğrenciler okul atölyesinde ürettikleri çalışma masası ve sandalyesini aynı okulda eğitim gören ancak evinde çalışma alanı bulunmayan arkadaşlarına hediye ederek örnek bir dayanışmaya imza attı.

Okul atölyesinde meslek dersi öğretmenleri rehberliğinde mobilya kesimlerini gerçekleştiren lise öğrencileri, kısa sürede yaptıkları çalışma masasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile birlikte arkadaşlarının evine götürüp teslim etti. Anlamlı akran dayanışması ile ilgili açıklama yapan Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, öğrencilerin okul atölyesinde ürettiği çalışma masasını hem öğrencinin evine götürüp teslim ettiğini söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şırnak, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Cizre'de Öğrencilerden Örnek Dayanışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
Güle güle Ederson Ayrılık paylaşımı eşinden geldi Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Ülke şokta Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
11:04
Paraya para demiyor Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL
Paraya para demiyor! Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL
10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 11:16:47. #7.13#
SON DAKİKA: Cizre'de Öğrencilerden Örnek Dayanışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.