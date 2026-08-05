Cizre'de Yeni Okul Binasının İnşasında Sona Yaklaşıldı - Son Dakika
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Cizre'de Yeni Okul Binasının İnşasında Sona Yaklaşıldı

Cizre\'de Yeni Okul Binasının İnşasında Sona Yaklaşıldı
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Cizre'de 24 derslikli yeni okul 2026-2027 eğitim-öğretim yılının Eylül ayında açılacak.

Cizre'de Şah Mahallesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu'nun yerine inşa edilen 24 derslikli yeni okul binasında sona yaklaşıldı. Modern mimarisiyle dikkat çeken okulun, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete açılması hedefleniyor.

Cizre'de çocukların daha modern ve güvenli alanlarda eğitim görmesi amacıyla başlatılan projeler meyvelerini vermeye devam ediyor. Şah Mahallesi'nde yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve geçici kabul aşamasına gelen 24 derslikli yeni okul binasında son hazırlıklar yürütülüyor. Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Sabri Salgut ile birlikte okul binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

"Her yeni okul geleceğe atılan güçlü bir adımdır"

İncelemeler sırasında sürecin titizlikle takip edildiğini ve okulun eksiksiz bir şekilde eğitim dönemine yetiştirileceğini vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke,"Her yeni okul, geleceğe atılan güçlü bir adımdır. Hayata geçirilen eğitim yatırımları yalnızca yeni derslikler kazandırmıyor; öğrencilerimizin daha güvenli, modern ve nitelikli ortamlarda eğitim görmesine de imkan sağlıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren bu yatırımlar, çocuklarımızın geleceğine yapılan en değerli yatırımlardır" ifadelerini kullandı.

Kapılarını eylül ayında açacak

Modern eğitim standartlarına uygun olarak inşa edilen 24 derslikli okulda son rötuşların tamamlanmasının ardından geçici kabul süreci sonuçlandırılacak. Okulun, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlayacağı Eylül ayında öğrencilerine kapılarını açması planlanıyor.

Cizre'de devam eden eğitim projelerine verdikleri desteklerden dolayı Milli Eğitim Bakanlığına, Şırnak Valiliğine ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür eden İke, bu yatırımların ilçenin eğitim kalitesini üst seviyelere taşıyacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Cizre'de Yeni Okul Binasının İnşasında Sona Yaklaşıldı - Son Dakika

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