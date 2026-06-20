Çorum'da YKS Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da YKS Heyecanı

20.06.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da YKS'nin ilk oturumu TYT başladı; öğrenciler ter dökerken aileleri dışarda bekliyor.

Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde hem aileler hem de sınava giren adaylar ter döküyor..

Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) kent merkezi ve diğer ilçelerdeki sınav merkezlerinde başladı. TYT oturumu için 14 bin 327 aday sabah saatlerinde sınav merkezlerine giriş yaptı. Geleceklerini şekillendirecek olan sınavda yerini alan adaylar, soruları yanıtlamak için yoğun çaba sarf etmeye başladı. Öğrenciler içeride sınav soruları karşısında ter dökerken, aileleri ve yakınları dışarıda adayları beklemeye başladı. Çocuklarını sınav salonlarına uğurlayan anne, baba ve yakınları, sınavın güzel geçmesi adına bir yandan dualar ederken, bir yandan da meraklı gözlerle bekleyiş içerisine girdi. Zabıta ekipleri ise bir öğrenciyi sınava 5 dakika kala sınav merkezine yetiştirdi.

"Sınav için çocuğumu getirdim"

Fatih Çetin, "Bayat ilçesinden geliyorum. Sınav için çocuğumu getirdim. Çocuğuma her zaman 'kendi geleceğini kendin çizeceksin' dedim. Ben onu hayata hazırladım, iyi, kötü yönlerini, her şeyi anlatıyorum. Kendisi ona göre rotasını çizecek. Birçok hedef var ama hangisinde karar kılacak bilmiyoruz. Ama hukuk bölümüne girmek istiyor. Hakim, savcılık istiyor. Tabii ki hepsi bizim çocuklarımız. Hepsi umarım istedikleri yerlere gelirler" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zabıta, Eğitim, Çorum, Yaşam, TYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Çorum'da YKS Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım’ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
Kırıkkale’de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere mektup Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere mektup! Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
11:01
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 12:30:31. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum'da YKS Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.