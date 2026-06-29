Datça\'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul Müdürleri Sene Sonu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal başkanlığında, Şube Müdürü Emre Birgül ve ilçede görev yapan okul müdürlerinin katılımıyla 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi yapılarak akademik başarı verileri, merkezi sınav süreçleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamaları, okul öncesi eğitimden mesleki eğitime, özel eğitim hizmetlerinden hayat boyu öğrenme faaliyetlerine kadar birçok başlık kapsamlı şekilde ele alındı.

Ayrıca eğitim yatırımları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, TEKNOFEST, eTwinning ve Erasmus projeleri, okul güvenliği, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, yaz dönemi tedbirleri ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları değerlendirilerek izlenecek yol haritası istişare edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldal, eğitimde niteliği artırmanın ortak akıl, güçlü koordinasyon ve sahadaki tecrübelerin paylaşılmasıyla mümkün olduğunu belirterek, eğitim yöneticilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantı, okul müdürlerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından dilek ve temennilerle sona erdi. - MUĞLA