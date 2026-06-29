Datça'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Datça'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Datça\'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
29.06.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde, sene sonu değerlendirme toplantısında eğitim yılı ele alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul Müdürleri Sene Sonu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal başkanlığında, Şube Müdürü Emre Birgül ve ilçede görev yapan okul müdürlerinin katılımıyla 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi yapılarak akademik başarı verileri, merkezi sınav süreçleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamaları, okul öncesi eğitimden mesleki eğitime, özel eğitim hizmetlerinden hayat boyu öğrenme faaliyetlerine kadar birçok başlık kapsamlı şekilde ele alındı.

Ayrıca eğitim yatırımları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, TEKNOFEST, eTwinning ve Erasmus projeleri, okul güvenliği, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, yaz dönemi tedbirleri ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları değerlendirilerek izlenecek yol haritası istişare edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldal, eğitimde niteliği artırmanın ortak akıl, güçlü koordinasyon ve sahadaki tecrübelerin paylaşılmasıyla mümkün olduğunu belirterek, eğitim yöneticilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantı, okul müdürlerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından dilek ve temennilerle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Datça, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Datça'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 14:30:32. #7.12#
SON DAKİKA: Datça'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.