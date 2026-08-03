DAYTAM GLP Belgesini Yeniledi

Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM), bilimsel araştırmalarda kalite, güvenilirlik ve uluslararası standartlara bağlılığını bir kez daha tescilleyerek, sahip olduğu İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practice-GLP) belgesini başarıyla yeniledi.

Belgenin 2030 yılına kadar geçerli olması, DAYTAM'ın kalite odaklı yönetim anlayışını ve sürdürülebilir araştırma altyapısını güçlü şekilde ortaya koydu. Belge, DAYTAM GLP ekibi tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na takdim edilirken, gerçekleştirilen ziyarette belgelendirme sürecinde yürütülen çalışmalar ile GLP sisteminin araştırma faaliyetlerine sağladığı katkılar hakkında kapsamlı bilgi paylaşıldı.

Bilimsel Güvenilirliği Güçlendiren Süreç

Ziyarette, GLP belgesinin yalnızca laboratuvar uygulamalarının belirli standartlara uygunluğunu belgelemekle kalmadığı; aynı zamanda araştırma sonuçlarının güvenilirliği, izlenebilirliği ve uluslararası kabul görmesi açısından da önemli bir güvence sunduğu ifade edildi. DAYTAM'ın sahip olduğu güçlü araştırma altyapısının, kalite yönetim sistemiyle desteklenerek ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara katkı sağlamayı sürdüreceği vurgulandı. Belgenin 2030 yılına kadar geçerliliğini koruyacak olması ise merkezin kalite standartlarını sürdürülebilir bir anlayışla yönetmeye devam edeceğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel Mükemmeliyet Hedefimizin Somut Bir Göstergesidir"

Belgenin takdimi dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, DAYTAM'ın elde ettiği bu başarının üniversitenin araştırma vizyonuna önemli katkılar sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemizin araştırma ekosistemini uluslararası standartlarla güçlendiren her gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. DAYTAM'ın İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) belgesini yenileyerek 2030 yılına kadar geçerliliğini sağlaması, kalite odaklı çalışma kültürümüzün ve bilimsel mükemmeliyet anlayışımızın önemli bir yansımasıdır. Bu belge; araştırma altyapımızın güvenilirliğini, ürettiğimiz bilimsel verilerin uluslararası kabulünü ve Üniversitemizin akademik rekabet gücünü daha da artıracaktır. Bu başarıda emeği bulunan DAYTAM Müdürü Prof. Dr. Bilal Nişancı ile yönetimini ve GLP ekibini gönülden tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum."