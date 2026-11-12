Demirköy'de öğretmenlere akran zorbalığına karşı farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Demirköy'de öğretmenlere akran zorbalığına karşı farkındalık eğitimi verildi

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Demirköy\'de öğretmenlere akran zorbalığına karşı farkındalık eğitimi verildi
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Kırklareli Demirköy'de, Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenlerine akran zorbalığını önlemeye yönelik farkındalık eğitimi verildi. Eğitimle zorbalığın önlenmesi ve güvenli, destekleyici okul ortamlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde öğretmenlere akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitimi verildi.

Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü muhtevasında yürütülen Güvenli Okul Eğitimleri çerçevesinde, Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Demirköy Atatürk İlkokulunda ve Ortaokulunda görev yapan öğretmenlere akran zorbalığının önlenmesine yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz tarafından Demirköy Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunda verilen akran zorbalığının önlenmesine eğitimlerde, akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturulması, zorbalığın önlenmesi ve çocuklar için güvenli, sağlıklı ve destekleyici okul ortamlarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Demirköy'de öğretmenlere akran zorbalığına karşı farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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