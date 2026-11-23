Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı bilim ve aydınlanma yolunda yürüyen tüm eğitim neferlerinin gününü kutladı. Başkan Çavuşoğlu, "Evlatlarımıza hem bilgiyi hem de yaşam boyu rehber olacak değerleri kazandıran öğretmenlerimiz, bu şehrin ve bu ülkenin en büyük güvencesidir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım 1928'in Öğretmenler Günü olarak kutlandığını belirterek öğretmenliğin yalnızca bilgiyi aktarmak değil, insanı ve toplumu geleceğe hazırlamak olduğuna dikkat çekti. Başkan Çavuşoğlu, "Her bir evladımız kendine özgü yetenekleri ve hayalleriyle ayrı bir dünyadır. Onların içindeki cevheri sabırla, sevgiyle ve emekle ortaya çıkaranlar ise kıymetli öğretmenlerimizdir. Bilimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında üreten, sorgulayan ve vicdanlı bireylerin yetişmesinde emeği bulunan tüm eğitimcilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet değerlerine bağlı çağdaş nesiller öğretmenlerimizin eseridir"

Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinde öğretmenlerin büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, mesajında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Bir öğretmen çocuğu olarak, bu kutsal mesleğin hangi fedakarlıklarla, nasıl bir adanmışlıkla yapıldığını yakından bilmenin onurunu taşıyorum. Bir çocuğun gözündeki merakı bilgiyle buluşturmak, ona umut ve özgüven aşılamak paha biçilemez. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında yetişen, aklı hür, vicdanı hür nesiller; daha adil, daha huzurlu ve daha güçlü bir Türkiye'nin teminatıdır. Toplumsal dayanışmayı büyütmenin ve şehrimizi geleceğe taşımanın yolu da yine öğretmenlerimizin yaktığı bu eğitim meşalesinden geçmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; yurdumuzun dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimizin, emekli eğitimcilerimizin ve öğretmen adaylarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum"