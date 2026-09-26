Denizli'de Baklan Tarım Lisesi'ne uygulamalı eğitim protokolü imzalandı - Son Dakika
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Denizli'de Baklan Tarım Lisesi'ne uygulamalı eğitim protokolü imzalandı

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Denizli\'de Baklan Tarım Lisesi\'ne uygulamalı eğitim protokolü imzalandı
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Denizli Ticaret Borsası, Baklan Belediyesi ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Baklan Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarım eğitimi için iş birliği protokolü imzaladı. Protokolle öğrencilere uygulamalı eğitim ve sektör deneyimi kazandırılması hedefleniyor.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile meslek kuruluşları arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Baklan Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine uygulamalı eğitim ve sektör deneyimi kazandırılması hedefleniyor.

Denizli Ticaret Borsası, Baklan Belediyesi ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Baklan Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarım eğitiminin güçlendirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında Baklan Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması, tarım alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin sektöre daha donanımlı hazırlanması hedefleniyor.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve meslek kuruluşu iş birliğiyle hayata geçirilecek protokol kapsamında, Baklan Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması, tarım alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin sektöre daha donanımlı hazırlanması hedefleniyor. Türkiye'de tarım eğitiminin köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekilen iş birliğinde, bu geçmişin önemli dönüm noktalarından biri olan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de örnek teşkil ediyor. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, Bursa Ticaret Borsası ile Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında gerçekleştirilen iş birliğinin ardından, ikinci iş birliği Baklan Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında hayata geçiriliyor. Bu iş birliğiyle öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle değil, sahada uygulama ve sektör deneyimiyle yetişmeleri amaçlanıyor.

"Gençlerimize tarımı sevdirerek eğitmemiz lazım"

Türkiye'nin tarımdaki saygınlığını arttırarak devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, "Tarım Mesleki ve Teknik Lisesinin önemi burada ortaya çıkıyor. Bizim ülkemizin coğrafyası belli, ağzı belli. Bunu bilimle, teknolojiyle, ilimle, fenle buluşturarak bilim alandan aldığımız verimi artırmalıyız. Dünya ülkeleri arasında tarımda elde ettiğimiz saygın yeri pekiştirerek yolumuza devam etmemiz lazım. Destekçi sayısını artırarak tarımda da gençleri daha küçük yaşlardan itibaren mesleğe yönlendirerek, mesleklerini sevdirerek, bu işe gönüllerini katarak sahiplendirerek, sahayı sahiplendirerek eğitmemiz lazım. Tekrar eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buraya teşrifleriyle bizi onurlandıran bütün misafirlerimizi ve sevgili öğrencilerimizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

"Denizli'mizi parmakla gösterilen iller arasında olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Denizli'nin eğitim alanında birçok ilden ileri noktada olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, "Eğitim alanında Denizli'miz Türkiye'de parmakla gösterilen iller arasında yer alıyor. Dolayısıyla böyle bir şekilde hem akademik anlamda hem diğer başarılarda görev yapmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sadece 2026 yılında Denizli'mize bakım, onarım, sıfır yatırım, güçlendirme gibi faaliyetlerle toplam 3 milyar liralık bir yatırım aldık. Aynı zamanda öğretmen fazlalığımız var. Çok aranan alanlarda ihtiyaçlarımız var malumlarınız üzere. İnşallah bu desteklerinizle Denizli'mizi eğitim noktasında parmakla gösterilen iller arasında olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ben tekrar okulumuzu şereflendirdiğiniz için, kıymetlendirdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Denizli Ticaret Borsası, Baklan Belediyesi ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilecek protokol kapsamında, Baklan Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması, tarım alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin sektöre daha donanımlı hazırlanması hedefleniyor. Türkiye'de tarım eğitiminin köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekilen iş birliğinde, bu geçmişin önemli dönüm noktalarından biri olan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de örnek teşkil ediyor.

Kaynak: İHA
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