Denizli\'de Gençlere Proje Eğitimi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Proje ve Ar-Ge Birimi ile gençlere proje eğitimi vermeye başladı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Proje ve Ar-Ge Birimi çalışmalarına başladı. Ekibe yeni katılan gençlere iki gün süren Proje Döngüsü Eğitimi verilirken, ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik proje hazırlık süreçleri de hız kazandı.

Gençlerin enerjisini projelere yansıtarak yeni başarı hikayeleri yazmak amacıyla Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Proje ve AR-GE Birimi kuruldu. Ekip üyeleri arasında farklı sosyal yapılardan; üniversite ve lise öğrencileri, özel sektör ve kamu çalışanları ile antrenörler ve gençlik çalışanlarına geniş bir katılım var. Gençlerin merkezde yer aldığı gönüllülük temelli yapı içerisinde üretim odaklı ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

GEKA tarafından proje yazma eğitimi verildi

Gençlik Spor Proje ve Ar-Ge Birimi ekibine yeni katılan gençlere yönelik iki gün süren Proje Döngüsü Eğitimi düzenlendi. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) uzman eğitmeni tarafından verilen eğitimde proje yazımı, bütçelendirme, sürdürülebilirlik ve başvuru süreçleri gibi temel konular ele alınırken, katılımcılar uygulamalı çalışmalarla proje geliştirme deneyimi kazandı.

Proje ve Ar-Ge Birimi için Gençlik Spor İl Müdürlüğü hizmet binası 4. katında proje odaları oluşturuldu. Gençler serbest zamanlarında günün her saatinde biraraya gelerek çalışmalar yapabilecek. Proje ekibinde yer almak isteyen; kendini geliştirmek, fikirlerini projeye dönüştürmek ve ekip çalışması içinde aktif rol almak isteyen tüm bireyler ekibe katılmaya davet edildi.

"Gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaracak bir yolculuk başlatıyoruz"

Proje ve Ar-Ge Birimi hakkında değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Süleyman Erdoğan, gençlerin doğru fırsatlar sunulduğunda önemli başarılara imza atabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Gençlerin yalnızca katılımcı değil, aynı zamanda süreçlerin aktif bir parçası olmasını istediklerini belirten Erdoğan, "Her gencimizin içinde keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel var. Bizler de bu potansiyeli ortaya çıkaracak bir yolculuk başlatıyoruz. Amacımız; gençlerimizin fikir üreten, fikirleri geliştiren ve hayata geçiren bireyler olarak projelerin merkezinde yer almalarını sağlamak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

