Büyükşehir otobüsleri sınav günü ücretsiz olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir otobüsleri sınav günü ücretsiz olacak

Büyükşehir otobüsleri sınav günü ücretsiz olacak
11.06.2026 15:32  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü LGS sınavına girecek öğrencilere belediye otobüslerini ücretsiz yapacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerini göstererek ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecek.

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek olan öğrencilere ücretsiz olacak.

13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav günü Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Sınav saatleri öncesi ve sonrasında geçerli olacak uygulama kapsamında; sınav giriş belgelerini gösteren tüm öğrenciler, belediye otobüsleri ile ücretsiz şekilde ulaşımlarını sağlayabilecek.

"Gençlerimiz bizim geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, zorlu ve uzun bir hazırlık sürecinin ardından büyük güne hazırlanan öğrencilere başarı dileklerini ileterek gençlerin azim ve gayretle çalıştıkları bu sınavı en güzel şekilde atlatacaklarına yürekten inandığını belirtti. Başkan Çavuşoğlu, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını en güzel şekilde almalarını temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cumartesi, Belediye, Eğitim, Ulaşım, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Büyükşehir otobüsleri sınav günü ücretsiz olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Ozan Güven’e Zafer Algöz’den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim Ozan Güven'e Zafer Algöz'den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim
Uçak indi Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul’da Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da
OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
Tarih yazdığı Eyüpspor’dan gönderilmişti 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu Tarih yazdığı Eyüpspor'dan gönderilmişti! 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu

15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:04
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
14:54
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı
14:40
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın “Kaymakamlığa bildirelim“ dediler ama...
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! "Kaymakamlığa bildirelim" dediler ama...
14:01
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 15:36:20. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir otobüsleri sınav günü ücretsiz olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.