Büyükşehir otobüsleri sınav günü ücretsiz olacak

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek olan öğrencilere ücretsiz olacak.

13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav günü Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Sınav saatleri öncesi ve sonrasında geçerli olacak uygulama kapsamında; sınav giriş belgelerini gösteren tüm öğrenciler, belediye otobüsleri ile ücretsiz şekilde ulaşımlarını sağlayabilecek.

"Gençlerimiz bizim geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, zorlu ve uzun bir hazırlık sürecinin ardından büyük güne hazırlanan öğrencilere başarı dileklerini ileterek gençlerin azim ve gayretle çalıştıkları bu sınavı en güzel şekilde atlatacaklarına yürekten inandığını belirtti. Başkan Çavuşoğlu, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını en güzel şekilde almalarını temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ