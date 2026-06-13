Denizli'de Yabancı Dil Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Denizli'de Yabancı Dil Şenliği Coşkusu

Denizli\'de Yabancı Dil Şenliği Coşkusu
13.06.2026 09:59
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Öğrenciler, yabancı dil becerilerini kültürel etkinliklerle sergiledi.

Denizli'de düzenlenen Arapça ve İngilizce Yabancı Dil Şenliği, öğrencilerin dil becerilerini kültürel değerlerle harmanladığı renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel Türk tiyatrosundan İngilizce şarkılara, Arapça ilahilerden Filistin temalı sunumlara kadar birçok etkinlik büyük beğeni topladı.

Denizli'de yoğunlaştırılmış yabancı dil programı kapsamında eğitim alan öğrenciler, Merkezefendi ilçesindeki Servergazi İmam Hatip Ortaokulu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Arapça ve İngilizce Yabancı Dil Şenliği'nde yeteneklerini sergiledi. "Dillerde Köprü, Kültürlerde Buluşma" temasıyla düzenlenen etkinlik, öğrencilerin yabancı dil alanındaki gelişimlerini ortaya koyarken, kültürel ve manevi değerlerin de ön plana çıktığı anlamlı bir organizasyona dönüştü.

Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programa farklı okullardan çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katıldı. Şenlik boyunca öğrenciler hazırladıkları gösterilerle hem İngilizce hem de Arapça alanındaki kazanımlarını sergileme fırsatı buldu.

Gelenekten Geleceğe Uzanan Gösteriler

Programın açılışında Servergazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından sahnelenen Hacivat ve Karagöz gösterisi büyük ilgi gördü. Türk kültürünün önemli miraslarından biri olan geleneksel gölge oyunu, öğrencilerin başarılı performansıyla yeniden hayat buldu. Salondaki davetliler gösteriyi uzun süre alkışladı.

Etkinlikte daha sonra sahneye çıkan öğrenciler İngilizce çocuk şarkıları seslendirdi. Eğlenceli ve enerjik performanslar salona festival havası yaşatırken, öğrencilerin yabancı dili günlük yaşamın bir parçası olarak kullanabilme becerileri dikkat çekti.

Arapça İlahilerden Filistin Mesajına

Bereketli İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin seslendirdiği Arapça ilahiler programa manevi bir atmosfer kattı. Öğrencilerin Arapçayı yalnızca bir ders olarak değil, kültürel ve medeniyet değerleriyle birlikte öğrenmeleri katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Şenliğin en duygu yüklü bölümlerinden biri ise Filistin temalı sunum oldu. Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, hazırladıkları özel gösteriyle Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekerek kardeşlik, dayanışma ve insanlık değerleri üzerine anlamlı mesajlar verdi. Programı izleyenler duygusal anlar yaşadı.

Gençler İngilizceyi Sanatla Buluşturdu

Hatipzade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise İngilizce şiirler ve ilahilerle sahne aldı. Öğrencilerin yabancı dili estetik ve sanatsal bir ifade aracı olarak kullanmaları büyük beğeni topladı. Özellikle kendi hazırladıkları şiirleri İngilizce olarak seslendirmeleri izleyicilerden tam not aldı.

Şenlikte yapılan değerlendirmelerde yabancı dil eğitiminin yalnızca gramer ve kelime öğretmekten ibaret olmadığı vurgulandı. Programın temel hedefinin; kendi kültürel değerlerine bağlı, dünyayı doğru okuyabilen, farklı kültürlerle iletişim kurabilen ve uluslararası platformlarda ülkesini temsil edebilecek bireyler yetiştirmek olduğu ifade edildi.

Öğrencilerin sahnelediği birbirinden renkli gösterilerle tamamlanan etkinlik, yabancı dil eğitiminin kültür, sanat ve medeniyet perspektifiyle desteklendiğinde çok daha güçlü sonuçlar ortaya koyduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Servergazi İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen şenlik, katılımcılardan tam not alırken, öğrencilerin özgüvenle sahne aldığı örnek bir eğitim organizasyonu olarak hafızalarda yer etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Denizli'de Yabancı Dil Şenliği Coşkusu - Son Dakika

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