Devrek'te Üniversite öğrencileri mezuniyetlerini kep atarak kutladılar - Son Dakika
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Devrek'te Üniversite öğrencileri mezuniyetlerini kep atarak kutladılar

Devrek\'te Üniversite öğrencileri mezuniyetlerini kep atarak kutladılar
07.06.2026 00:21  Güncelleme: 00:23
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Bülent Ecevit Üniversitesi'ne bağlı iki meslek yüksekokulunun 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni Devrek Şehir Stadı'nda yapıldı. 500 öğrenci keplerini havaya atarak mezuniyet sevincini kutlarken, törene yaklaşık 2000 öğrenci yakını ve protokol üyeleri katıldı.

Devrek Şehir Stadında yüzlerce öğrenci mezuniyet sevinçlerini keplerini havaya atarak kutladılar.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu ve Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninde yüzlerce üniversite öğrencisi okullarını bitirmenin sevincini keplerini havaya atarak kutladılar.

Devrek Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen programda Devrek Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bir araya geldiği mezuniyet töreninde 500 öğrenci mezun olmanın sevincini keplerini havaya atarak kutlarken, programa katılan protokol üyeleri ve yaklaşık 2000 öğrenci yakını da bu sevince tanıklık ettiler.

Düzenlenen mezuniyet törenine; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın sonunda yüzlerce öğrenci protokol üyelerinin de iştiraki mezun olmanın sevincini keplerini havaya atarak kutladılar. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Devrek'te Üniversite öğrencileri mezuniyetlerini kep atarak kutladılar - Son Dakika

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