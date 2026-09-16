Dicle\'de İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı, öğrencilere çanta ve kırtasiye hediye edildi

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dede İlkokulu'nda İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Dede İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, okul müdürleri, öğretmen, veli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında Dicle Kaymakamı Mustafa Atış ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, öğrencilerle yakından ilgilenerek yeni eğitim öğretim yılında başarı dileklerinde bulundu.Dicle Kaymakamı Mustafa Atış tarafından öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi, minik öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "Yeni eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor; başarılarla dolu bir yıl temenni ediyoruz" dedi.

Okul müdürleri, veliler ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlik, öğrencilerin yeni döneme başlama heyecanına ortak olunan renkli görüntülerle sona erdi.