Didim'de Okullarda Altyapı İncelemesi - Son Dakika
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Didim'de Okullarda Altyapı İncelemesi

Didim\'de Okullarda Altyapı İncelemesi
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Yeni eğitim yılı öncesi Didim'deki okulların fiziki ve teknolojik altyapısı değerlendirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullarda inceleme yapılarak fiziki ve teknolojik altyapıya ilişkin hazırlıklar yerinde değerlendirildi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların fiziki ve teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlıklar sürüyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Didim'deki eğitim kurumları ziyaret edilerek yeni dönem hazırlıkları yerinde değerlendirildi. İncelemelerde sınıflar, sosyal alanlar ve okulun genel fiziki şartları gözden geçirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yenilikçi ve bütüncül eğitim vizyonu doğrultusunda yürütülen hazırlıklarda, ilçe milli eğitim müdürlüğü, şube müdürleri, okul idarecileri ve okul personelinin koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve donanımlı ortamlarda eğitim alabilmesi amacıyla okullardaki ihtiyaçların dikkatlice değerlendirildiği kaydedildi. Yetkililer, eğitim kurumlarının fiziki ve teknolojik imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yeni eğitim öğretim yılı öncesinde sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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