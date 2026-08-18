Keşap'ta sel kaybı: 16 yaşındaki Hakkıoğlu'nun cesedi bulundu - Son Dakika
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Keşap'ta sel kaybı: 16 yaşındaki Hakkıoğlu'nun cesedi bulundu

Keşap\'ta sel kaybı: 16 yaşındaki Hakkıoğlu\'nun cesedi bulundu
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Giresun Keşap'ta 13 Ağustos'ta sele kapılan otomobilde kaybolan 2 kişiden Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni, 5 günlük aramanın ardından araçtan 100 metre uzakta bulundu. Dayısı öğretmen Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos gecesi etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişiden Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Keşap ilçesinden Karabulduk beldesine seyir halinde olan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Karadere köyü mevkiinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılmıştı. Araç sürücüsü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken, araçta bulunan öğretmen Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Kayıp 2 kişiyi bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları aracın sel sularına kapıldığı bölgeden denize kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik alanda 5 farklı noktada sürüyordu.

170'e yakın ekibin iş makineleri ile katıldığı arama çalışmalarının 5. gününde bu sabah Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun (16) cansız bedeni hurdaya dönmüş araçlarına 100 metre uzaklıkta deniz istikametinde balçık içinde bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İHA

Mehmet Akkaya, Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, Giresun, Ağustos, Keşap, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keşap'ta sel kaybı: 16 yaşındaki Hakkıoğlu'nun cesedi bulundu - Son Dakika

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