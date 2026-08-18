Otobüste Alçıya Gizlenmiş Uyuşturucu: 1 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

BATMAN'da yolculuk ettiği otobüste, kolundaki alçıda 1 kilo 18 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kent girişinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Şüpheli görülen bir yolcunun üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada, yolcunun kolundaki alçıya zulalanmış 1 kilo 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.